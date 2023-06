CSM Focsani 2007 - CSS 2 Baia Mare:39-34 (20-17) in meciul al II-lea din grupa B al Turneului Final al campionatului national de handbal masculin juniori 1 (Valoare ) de la Focsani .Prin acest rezultat echipa de handbal masculin juniori 1 CSM Focsani 2007 are deja asigurata calificarea in semifinalele competitiei ( intrand intre primele patru echipe de handbal masculin, juniori 1 din Romania).In meciul de astazi urmeaza si se stabileasca de pe ce loc in grupa B , respectiv 1 sau 2 va intra, ... citeste toata stirea