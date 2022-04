VIDEO | CSM Focsani 2007 - Aerostar Bacau: 0-0 (0-0), in etapa nr 3 a play-off-ului din Liga a III-a, Seria a 2-a la fotbal seniori

Au fost cateva ocazii la ambele porti pe parcursul celor 90 de minute, insa meciul s-a incheiat cu un scor alb.Ploaia a creat probleme jucatorilor ambelor formatii in repriza secunda, iar in prelungirile partidei Baciut putea aduce victoria echipei de fotbal CSM Focsani 2007, ratand cu capul din cativa metri.De notat si sutul in bara al fotbalistului Ionut Manu de la CSM Focsani 2007.Echipa de fotbal seniori CSM Focsani 2007 continua sa ocupe locul secund in clasamentul play-off-ului ... citeste toata stirea