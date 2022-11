VIDEO | CSM Focsani 2007 - CS Aerostar Bacau: 2-2 (1-2) in etapa cu nr 14 din seria 2, liga a III-a la fotbal seniori

Meciul s-a disputat sambata 26 noiembrie 2022 pe stadionul Milcovul din Focsani si a contat pentru etapa cu nr 14, din seria 2, liga a III-a la fotbal seniori.In urma acestui rezultat echipa de fotbal CSM Focsani 2007 trece pe locul 5 in clasament, parasind locurile de play-off care pot duce la barajul de promovare in liga a II-a la finalul sezonului 2022/23Urmariti in VIDEO de mai jos inregistrarea integrala a meciului CSM Focsani 2007 - CS Aerostar Bacau: 2-2 (1-2) disputat sambata 26 ... citeste toata stirea