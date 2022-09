In etapa a II-a a Ligii Nationale Masculine de Handbal (LNMH) echipa CSM Focsani 2007 intalneste astazi, sambata 03 septemebrie 2022 incepand de la ora 18:30, in sala sporturilor "Alin Moldoveanu" din municipiul resedinta a judetului Vrancea, formatia, CSM Bacau.Reamintim ca luni, 22 august 2022, in prima etapa a campionatului Ligii ... citeste toata stirea