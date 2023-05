Meciul de baschet masculin nr 2 din play-out (15-18) Liga Nationala de Baschet Masculin(LNBM) s-a disputat luni 1 mai 2023, de la ora 17:00, in Sala Sporturilor "Alin Moldoveanu" din Focsani.La final s-a inregistrat a doua victorie a echipei de baschet masculin CSM Focsani 2007 in fata CSM Miercurea Ciuc.Scorul la general este de 2-0 in favoarea formatiei CSM Focsani 2007e, care mai are nevoie de o singura victorie in fata echipei harghitene (3 din 5 jocuri). CSM Focsani 2007 va juca partida a ... citeste toata stirea