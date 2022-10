VIDEO | CSM Focsani 2007-Dinamo Bucuresti: 76-67 (23-11, 10-20, 22-18, 21-18) in etapa a II-a a Ligii Nationale de Baschet Masculin

CSM FOCSANI 2007 a castigat meciul din etapa a 2-a a Ligii Nationale impotriva formatiei CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 76-67 (23-11, 10-20, 22-18, 21-18)!Victorie frumoasa in fata echipei Dinamo Bucuresti!CSM FOCSANI 2007 a castigat meciul din etapa a 2-a a Ligii Nationale impotriva formatiei CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 76-67 (23-11, 10-20, 22-18, 21-18)!Victorie clara a echipei noastre, dupa ce a fost in avantaj in 3 din cele 4 sferturi ale acestei partide.Sustinuti si de ... citeste toata stirea