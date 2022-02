VIDEO | CSM Focsani 2007-Naerbo:32-28(17-16), in returul optimilor cupei EHF la handbal masculin

Chiar daca a abordat cu sperante mari dca vor izbuti sa refaca diferenta de 13 goluri cu care au pierdut partida tur, echipa de handbal masculin CSM Focsani 2007 nu a reusit, duminica 20 februarie 2022, acasa, mai mult decat victoria la 4 goluri diferenta in fata formatiei norvegiene Nærbo IL.Rezultatul final al meciului retur din optimile cupei EHF disputat duminica 20 februarie 2022 in sala sporturilor din Focsani, CSM Focsani 2007-Naerbo:32-28(17-16),Avand in vedere ca in meciul tur, ... citeste toata stirea