CSM Miercurea Ciuc-CSM Focsani 2007:67-79 (18-19, 14-24, 17-21, 18-15). Meciul de baschet masculin din Liga Nationala s-a disputat vineri 5 mai 2023, de la ora 17>00, in Sala "Eross Zsolt" din Miercurea Ciuc. A fost un meci interesant, controlat pe intreaga durata de formatia CSM Focsani 2007.Este cea de a III- a victorie a baschetbalistilor de la CSM Focsani 2007 in fata echipei harghitene.In urma acestui rezultat echipa de baschet masculin CSM Focsani 2007 va evolua si sezonul urmator in Liga ... citeste toata stirea