VIDEO | Echipa de fotbal a Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2024. "Tricolorii" au castigat Grupa E

Echipa nationala de fotbal a Romaniei s-a calificat, miercuri, 26 iunie 2024 in optimile de finala ale EURO 2024. In ultimul meci pe care l-au disputat in Grupa E, "tricolorii" au remizat, scor 1-1, la Frankfurt, in compania Slovaciei.Slovacii au deschis scorul in minutul 24, prin Duda, dar Romania a egalat prin Razvan Marin, ... citește toată știrea