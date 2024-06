VIDEO | Echipa de fotbal seniori CSM Focsani 2007 castiga semifinala pentru promovarea in Liga 2 in prelungiri dramatice

Intr-o atmosfera electrizanta pe stadionul Milcovul din Focsani, echipa de fotbal seniori CSM Focsani 2007 a obtinut o victorie dramatica in semifinala pentru promovarea in Liga 2. Intr-un meci tensionat si plin de rasturnari de situatie, CSM Focsani a invins SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 3-2, datorita unui gol inscris in penultimul minut al prelungirilor.Evolutia scorului si detaliile meciuluiOaspetii de la SCM Ramnicu Valcea au inceput partida in forta, deschizand scorul in prima ... citește toată știrea