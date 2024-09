VIDEO | Egal in deplasarea de la Bacau cu CSM-ul din localitate in etapa nr 4 a Ligii Zimbrilor pentru handbalistii de la CSM Focsani 2007

CSM Bacau- CSM Focsani 2007: 24-24 (11-13) in etapa nr 4 a turului Ligii Nationale Masculine de Handbal (LNMH) sau Liga Zimbrilor cum i se mai spune.Partida de handbal a avut loc sambata, 21 septembrie 2024, in Sala Sporturilor din Bacau."Cele doua echipe care s-au duelat in Sala Sporturilor din Bacau au obtinut primele puncte dupa o remiza dramatica, la capatul unui meci cu multe greseli. CSM Bacau si CSM Focsani si-au impartit perioadele de dominare, bacauanii au avut 22-19 in minutul 50, ... citește toată știrea