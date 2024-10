VIDEO | Fotbalistii de la CSM Adjud infranti acasa in etapa nr 6 a Ligii a III-a, seria 2

Fotbalistii de la de la CSM Adjud au fost infranti acasa de formatia CSM Ramnicu Sarat in etapa nr 6 a Ligii a III-a, seria 2 din turul sezonului 2024/25Urmariti in VIDEO de mai jos inregistrarea meciului de fotbal CSM Adjud-CSM Ramnicu Sarat dispitat sambata 05 octombrie 2024 in cadrul etapei nr 6 a Ligii a III-a seria 2, din turul sezonului ... citește toată știrea