VIDEO | Fotbalistii de la CSM Adjud pierd meciul disputat in deplasare la Branistea in etapa nr. 13 a Ligii a III-a, seria 2, la fotbal

Intr-o postare activata pe contul de facebook al clubului CSM Adjud 1946 se precizeaza urmatoarele in legatura cu meciul de fotbal Unirea Branistea-CSM Adjud 1946:3-1(0-0) disputat sambata, 23 noiembrie 2024 in etapa nr 13 a Ligii a III-a, seria 2 la fotbal."Infrangere la Branistea pentru echipa noastra.Echipa noastra a pierdut astazi pe terenul celor de la Branistea, dupa un meci echilibrat timp de 50 de minute, in care scorul a ramas 0-0. Din pacate, in doar sase minute, s-au marcat trei ... citește toată știrea