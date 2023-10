Meciul a contat pentru etapa cu nr 6 a turului sezonului 2023/24 a Ligii a III-a, Seria a 2-a la fotbal seniori si a avut loc sambata 30 septembrie 2023, de la ora 17:00, pe Stadionul Metalul din Buzau.Fotbalistii de la CSM Focsani 2007 sunt la a VI-a victorie din tot atatea posibile .AFC Metalul Buzau - CSM Focsani 2007: 1-2 (0-1)Golurile echipei CSM Focsani 2007 au fost marcate de Cristian Ciobanu in min. 1 si min. 61.Golul buzoienilor a fost inscris de Saim Tudor in min. 89 (11 metri). ... citeste toata stirea