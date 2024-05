VIDEO | Fotbalistii de la CSM Focsani 2007 au castigat ultimul meci din grupa promovare si joaca barajul

CSM Focsani 2007 -ACS Unirea Branistea: 2-0 (1-0)Meciul a avut loc sambata 18 mai 2024 , de la ora 18:00, pe Stadionul Milcovul din Focsani, in etapa a 9-a a grupei promovare a Ligii a III-a, Seria nr 2-a (ultima inaintea turului semifinalei barajului de promovare in Liga a II-a).Golurile echipei CSM Focsani 2007 au fost inscrise de: Kristi Marku (45'+2) si Dragos Oprea (60').FOTBALEchipa de fotbal CSM Focsani 2007 a jucat meciul de sambata 18 mai 2024 in urmatoarea formulaPreda - ... citește toată știrea