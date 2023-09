Fotbalistii de la CSM Focsani 2007 au castigat sambata 02 septembrie 2023 in deplasare meciul dein etapa nr 2 a seriei nr 2 a Ligii a III-a, cu nou promovata ACS Viitorul Sutesti si au ajuns pe locul 2 dupa 2 etape in clasamentul serieiVIDEO:SDV TVLiga a III-a, Seria a 2-a, etapa a 2-aACS Viitorul Sutesti - CSM Focsani 2007: 0-3 (0-1)Golurile echipei de fotbal seniori CSM Focsani 2007 au fost marcate de: Tchassem in minutele 1'/ si 49 si Ciobanu in minutul 66.Meciul a avut loc sambata ... citeste toata stirea