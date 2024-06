VIDEO | Fotbalistii din Adjud promoveaza in Liga a III-a dupa egalul obtinut in meciul retur Vointa Lanurile - CSM Adjud 1946:1-1(0-0)

Vointa Lanurile - CSM Adjud 1946:1-1(0-0) in meciul retur pentru promovarea in Liga a III-a la fotbalFotbalistii de la CSM Adjud 1946 promoveaza in Liga a III-a la fotbal dupa rezultatul obtinut in meciul retur disputat duminica 23 iunie 2024 Vointa Lanurile - CSM Adjud 1946:1-1(0-0).In meciul tur disputat pe 16 iunie 2024 a fost CSM Adjud 1946- Vointa Lanuri (Bz):2-1(0-1).Clubul din Adjud revine astfel dupa 21 de ani in Liga a III-a a fotbalului romanesc.VIDEO:SDV TVEchipa de fotbal CSM ... citește toată știrea