SC Otelul Galati a castigat, scor 2-0 (1-0), partida sustinuta pe teren propriu in compania formatiei CSM Focsani, in etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 3, seria 2. In fata unei asistente numeroase, otelarii s-au impus prin golurile marcate de Juri Cisotti (min. 41), fotbalistul italian fructificand cu latul la coltul lung o minge trimisa in careu de Nica, si Vasile Jardan (min. 46), mijlocasul moldovean trimitand cu capul o ... citeste toata stirea