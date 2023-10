Sambata 30 septembrie 2023 s-a deschis editia a XX-a a turnelui international de judo de la Focsani, Memorialul "Aurel Cimpeanu".Competitia il are ca invitat special, pe japonezul Joshiro Maruyama, multiplu campion mondial si continental, unul dintre cei mai spectaculosi judoka, supranumit "King of Uchi Mata."Ne face o deosebita placere sa-l avem in Vrancea pe campionul japonez, alaturi de nume mari ale judo-ului romanesc, sportivi retrasi din activitate, dar ramasi in memoria colectiva: Adrian ... citeste toata stirea