VIDEO + Foto | Exclusiv!Remus Alexandru focsaneanul care antreneaza in Emiratele Arabe Unite isi spune povestea in Ziarul de Vrancea

Anul 2007 a fost unul decisiv in ceea ce priveste viitorul lui Remus Alexandru, focsaneanul care antreneaza in Emiratele Arabe Unite.Intr- un interviu acordat exclusiv cotidianului Ziarul de Vrancea, Remus Alexandru isi spune povesteaAura Esutoiu, colaborator al Ziarului de Vrancea:.De ce ai ales sa profesezi in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite?Remus Alexandru, focsaneanul care antreneaza in Emiratele Arabe Unite: "As putea spune ca am ales in mod indirect.In anul 2007, la scurt ... citeste toata stirea