VIDEO + Foto | Fotbalistii de la CSM Focsani 2007 au remizat cu FCU Craiova 1948 in etapa nr 7 a Ligii a II-a

Rezultat de egalitate al echipei de fotbal CSM Focsani 2007 in meciul disputat cu FCU Craiova 1948, pe stadionul ,,Milcovul", sambata 21 septembrie 2024 in etapa nr 7 al Ligii a II-a, sezonul 2024/25.CSM Focsani 2007 - FCU Craiova 1948: 1-1 (0-1)Golul echipei CSM Focsani 2007 a fost marcat de Denis Brinzan (86').Oaspetii au deschis scorul din penalty (10') prin Sekou Sidibe, dupa un hent in careu al lui Cristin Jalba.FCU Craiova 1948 a inceput mai bine partida si a deschis scorul, dupa doar ... citește toată știrea