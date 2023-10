CSM Focsani 2007 - AFC Dacia Unirea Braila: 3-0 (3-0) in etapa nr 8 a turului sezonului 2023/24 din serie 2, liga a III-a la fotbal seniori.Meciul a avut loc vineri 13 octombrie 2023, de la ora 15:00, pe Stadionul Milcovul Sud din Focsani.Echipa de fotbal seniori ocupa prima pozitie in clasament, dupa cea de a VIII-a victorie in 8 etape disputate pana acum, cu numarul maxim de puncte posibile, 24. Golurile echipei de fotbal seniori CSM Focsani 2007 au fost marcate de: Acasandrei (cu capul)/ min. ... citeste toata stirea