VIDEO + Foto | Infrangere cu ghinion in etapa nr 13 in deplasarea de la Hunedoara pentru fotbalistii de la CSM Focsani 2007

Corvinul Hunedoara - CSM Focsani 2007: 3-2( 2-0).Meciul s-a desfasurat sambata, 9 noiembrie 2024, pe stadionul din Complexul Sportiv ,,Corvinul 1921 Hunedoara", in cadrul etapei nr 13 a Ligii a II-a la fotbal." Corvinul se impune cu emotii si cu mult noroc contra Focsaniului, pe o gafa a portarului Preda. 3-2, cu gol decisiv marcat in prelungiri. Corvinul este la a sasea victorie in acest sezon, iar Focsaniul pierde al noualea meci."- concluzioneaza jurnalistii de lia liga2.prosport.ro despre ... citește toată știrea