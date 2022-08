VIDEO + Foto | Patru centuri noi negre ale sportivilor de la sectia arte martiale la CSM Focsani 2007

Patru sportivi de la sectia de arte martiale a CSM Focsani 2007 au promovat examenul pentru centura neagra.Este vorba despre Alex Radu, Milea Cristian, Ungureanu Andrei si Esaranu Catalin.Sportivii de la arte martiale ai CSM Focsani 2007 se afla in perioada 15-26 august in cantonament la Moroeni, Dambovita.Peste 100 de sportivi si antrenori sunt in cantonament, printre care:Shihan Aurel Patru (8 Dan) - presedinte SKDUN si vicepresedinte FRAM - antrenor principalSensei Daniel Fusaru (4 ... citeste toata stirea