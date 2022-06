VIDEO+ Foto | Rezultate remarcabile in acest weekend, ale micutilor sportivi aeromodelisti de la Palatul Copiilor Focsani

Informatiile in legatura cu etapa desfasurata in acest weekend la Pucioasa, judetul Dambovita a Campionatului National de Aeromodele Captive F2B - F4B pentru copii si juniori, la care au participat micutii sportivi aeromodelisti de la Palatul Copiilor Focsani ne-au fost oferite de catre antrenorul lor, profesorul de aeromodele vrancean, Valentin Ionut Stefan.Cititi in continuare cateva informatii interesante despre locul in care se practica acest sport in Focsani si din ce an se intampla acest ... citeste toata stirea