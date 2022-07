VIDEO | George Adam -Clubul Elevilor Sportivi Adjud, campion national de juniori 1 la aruncarea sulitei

In finala Campionatului National de juniori 1- under 20- la atletism, sportivul George Adam legitimat la Clubul Elevilor Sportivi Adjud a cucerit titlul de campion national la aruncarea sulitei cu record personal- 62.52 m.Vizionati mai jos aruncare prin care George Adam legitimat la Clubul Elevilor Sportivi Adjud a devenit in intreverile desfasurate la Cluj-Napoca , campion national de juniori 1 la aruncarea sulitei.Text informatii + foto+ VIDEO:Camelia PetreaAtletul adjudean George Adam ... citeste toata stirea