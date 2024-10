VIDEO | Handbalistii de la CSM Focsani 2007 calificati in faza urmatoare a Cupei Romaniei dupa executarea loviturilor de la 7 metri

Final dramatic la Sighisoara, unde extrema dreapta a gazdelor, Teo Stefan, a inscris in ultima secunda si a trimis soarta calificarii in optimi la aruncarile de departajare. Handbalistii Focsaniului le-au transformat pe toate, calificarea echipei lui Vlad Caba fiind adusa de o interventie a lui Nikolas Visan in fata lui Claudiu Baba.CSM Sighisoara - CSM Focsani 2007: 28-30, dupa aruncarile de la 7 metri (25-25 dupa 60 de minute/ 11-13 la pauza)La aruncarile de la 7 metri pentru echipa de ... citește toată știrea