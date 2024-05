VIDEO | Infangere la Branistea a echipei de fotbal seniori CSM Focsani 2007, in etapa nr 6 a grupei promovare, Liga a III-a seria nr 2

Infrangere a echipei de fotbal CSM Focsani 2007 in etapa nr 6 a grupei promovare din Liga a III-a, Seria nr 2, sezonul competitional 2023/24,ACS Unirea Branistea - CSM Focsani 2007: 1-0 (0-0)Golul gazdelor a fost inscris de Lefter.Meciul a avut loc vineri 3 mai 2024, de la ora 18:00, pe Stadionul Comunal din Branistea.VIDEO: SDV TVEchipa de fotbal seniori CSM Focsani 2007 a jucat in meciul din deplasare cu ACS Unirea Branistea in urmatoarea alcatuireNiczuly - Sapunaru (cpt.), Perju, ... citește toată știrea