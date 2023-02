VIDEO | Infrangere pentru echipa de volei feminin CSM Focsani 2007 in etapa nr 2-a a returului, CN senioare, Div. A2, Seria Est

In etapa nr a returului, Campionatului National de volei senioare, Div. A2, Seria Est disputata sambata 04 septembrie 2023, echipa CSM Focsani 2007 a inregistrat o infrangere: CSM Focsani 2007 - ACS Sport Plus Braila: 1-3 la seturi (23-25, 19-25, 25-23, 12-25).Campionatul National de senioare, Div. A2, Seria Est, etapa a 2-a a returuluiCSM Focsani 2007 - ACS Sport Plus Braila: 1-3 la seturi (23-25, 19-25, 25-23, 12-25)Partida de volei feminin s-a desfasurat sambata, 04 februarie 2023 de ... citeste toata stirea