Editia 2023 , a XX-a a Turneului International de Judo ,,Memorialul Aurel Cimpeanu'' de la Focsani se va desfasura anul acesta in perioada 29 septembrie-01 octombrie in Sala Sporturilor "Alin Moldoveanu".Marti 25 iulie 2023, Marius Ulmeteanu, directorul general al UMO Serv Focsani in calitatea de reprezentant al unuia dintre organizatorii Turneului International de Judo ,,Memorialul Aurel Cimpeanu'' de la Focsani au facut public urmatorul comunicat de presa:"Am reusit anul acesta sa obtinem ... citeste toata stirea