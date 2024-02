Timpul scos de tanarul atlet vrancean timp 50,88 s Andrei Gabriel Bejanaru in proba de 400 m, la Campionatul National de sala- cadeti, etapa 1 -U18,U16, , desfasurata sambata 3 februarie 2024, reprezinta un record personal al sportivului in aceasta probaTanarul atlet vrancean Andrei Gabriel Bejana este in primul an de juniorat II U18.Andrei Gabriel Bejanaru, originar din Brosteni, este elev al Liceului Teoretic "Duiliu Zanfirescu" din Odobesti. El a fost legitimat la CSS Focsani dar acum ... citeste toata stirea