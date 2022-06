Astazi are loc la Gugelti partida retur a barajului de promovare in L 3 VICTORIA GUGESTI-VOINTA LIMPEZIS .Meciul tur s-a disputat sambata, 18 iunie 2022, de la orele 18:00, pe stadionul comunal Limpezis, din judetul Buzau.Reprezentanta judetului Vrancea, Victoria Gugesti a pierdut atunci cu scorul 2-5 (1-3) meciul tur din barajul pentru promovarea in Liga a III-a pe care a jucat-o sambata 18 iunie 2022, in deplasare, cu Victoria ... citeste toata stirea