VIDEO | Victorie in ultimul meci pe teren propriu al fotbalistilor de la CSM Focsani 2007:1-0 cu CSM Ramnicu Sarat

CSM Focsani 2007 -CSM Ramnicu Sarat:1-0(1-0) in etapa cu nr 17 ( penultima a sezonului 2021/22) a seriei 2 , liga a III-a la fotbal seniori.Pentru fotbalistii focsaneni a inscris Panaite in minutul 26 al primeri reprize, singurul gol din partida. Dupa acest meci CSM Focsani 2007 isi pastreaza locul 2 in clasamentul la zi al seriei 2 , liga a III-a la fotbal seniori avand deja, inaintea ultimei etape locul asigurat pentru participarea in play-off-ul competitiei.Confruntarile din play-off urmeaza ... citeste toata stirea