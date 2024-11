Viitorul Campineanca a castigat Cupa Romaniei

Echipa de minifotbal Viitorul Campineanca a reusit sa castige un nou trofeu in fotbalul judetean. Echipa condusa de o echipa tehnica tanara a invins in finala de Real Dumitresti.Dupa castigarea campionatului si participarea la turneele finale nationale, Viitorul Campineanca a cistigat si Cupa Romaniei la nivel local. Pe banca tehnica s-a aflat tanarul antrenor Daniel Oltianu, alaturi de sponsorul principal al echipei Cristi Petrea de la GRAFIT - Decor. In finala intrecerii, Viitorul Grafit ... citește toată știrea