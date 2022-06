Viitorul Campineanca a castigat liga judeteana Vrancea la minifotbal, la capatul unei competitii foarte echilibrate

Meciul decisiv s-a desfasurat la baza sportiva One Arena de la Mircesti si a opus echipei campioane pe ACS Phoenix Odobesti.Cele doua echipe au mers cap la cap pe parcursul campionatului, iar in jocul decisiv, egalitatea s-a mentinut dupa timpul regulamentar, scor 2-2. La loviturile de departajare, echipa pregatita de Jani Oltianu a fost mai precisasi s-a impus cu scorul de 3-1. Pe locurile 3 si 4 s-au clasat Vointa Deep Serv si Manologab. In Cupa Romaniei, opt formatii au ... citeste toata stirea