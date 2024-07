Viitorul Grafit Decor Campineanca a avut o evolutie meritorie la turneul final al campionatului national

In perioada 10-13 iulie, la Galati, are loc turneul final al campionatului national de minifotbal, la care participa 32 de echipe. Printre ele s-a aflat si campioana Ligii de minifotbal Vrancea, Viitorul Grafit decor Campineanca.Echipa pregatita de Jani si Dani Oltianu a avut o evolutie meritorie. A reusit sa invinga in primul joc vicecampioana nationala, Extrateristii Bistrita. Dupa 1-1 la finalul timpului regulamentar, vrancenii s-au impus cu 3-1 la lovituri de departajare. Golul Viitorului ... citește toată știrea