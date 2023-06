Campioana ligii de minifotbal Vrancea s-a calificat la turneul final al campionatului national. Viitorul Grafit Decor Campineanca a ajuns pana in finala mica a Superligii, competitie desfasurata la Iasi.Vrancenii au obtinut calificarea pentru Bistrita inca de sambata seara dupa victoria obtinuta in fata celor de la Pretenasii Braila. Duminica, Viitorul a inceput ziua cu o victorie categorica, 7-1, apoi au pierdut semifinala si finala. Este de remarcat ca in meciul decisiv pentru calificare, ... citeste toata stirea