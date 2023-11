Vineri 17 noiembrie 2023 are loc conferinta de presa de inchidere a editiei Vrancea Trophy 2023 care va organizata, incepand cu orele 12:00 in cadrul Consiliului Judetean Vrancea.Conform precizarilor organizatorilor la conferinta de presa vor fi prezenti reprezentanti ai autoritatilor locale si ai Federatiei Romane de Tenis, echipele Focsaniului care formeaza Team Vrancea si care au obtinut in acest an, in urma unui sezon deosebit, medalia de Bronz la Campionatul National organizat chiar de noi ... citeste toata stirea