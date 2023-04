Vranceanca, Gina Gogean multipla campioana europeana si mondiala de gimnastica, actualmente la 45 de ani, antrenor in cadrul colectivului tehnic al lotului national de la Deva, dezvaluie intr-o scrisoare deschisa dura si exigenta facuta publica vineri 28 aprilie 2023 ce se intampla de luni bune in gimnastica feminina de la noi.Nascuta in comuna Campuri, Gina Gogean a practicat gimnastica de la varsta de 6 ani, la Clubul Sportiv Scolar de Gimnastica din Focsani, antrenata fiind de profesoara ... citeste toata stirea