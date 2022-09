Vranceanca Larisa-Andreea Bogdan este vicecampioana europeana la canotaj in echipajul Romaniei - Tineret de 4+1 rame feminin

Vranceanca Larisa-Andreea Bogdan din satul Arva, comuna Brosteni, a cucerit duminica, 4 septembrie 2022, medalia de argint si titlul de vicecampioana europeana in proba de 4+1 rame la Campionatele Europene Under 23 de la Hazewinkel, din Belgia.Echipajul Romaniei a avut urmatoarea componenta in proba de patru plus unu rame feminin (BW4+): Amalia Bucu, Larisa Bogdan, Lorena Constantin, Iuliana Timoc si Victoria-Stefania Petreanu. Vranceanca Larisa-Andreea Bogdan din Brosteni este componenta a ... citeste toata stirea