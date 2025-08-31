Bătaie în parcarea unui magazin din Focșani. O tânără a vrut să facă drifturi, dar a lovit mai multe mașini parcate

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 31 August 2025, ora 13:02
367 citiri
Bătaie în parcarea unui magazin din Focșani. O tânără a vrut să facă drifturi, dar a lovit mai multe mașini parcate
Mașina de poliție FOTO Politia Română

O tânără de 19 ani care ar fi încercat să facă drifturi în parcarea unui supermarket din Focșani a fost amendată de polițiști pentru conducere agresivă și a rămas fără permis pentru 60 de zile după ce a lovit trei autoturisme parcate. În urma incidentului, a izbucnit un scandal între mai multe persoane, unele manifestându-se agresiv la sosirea forțelor de ordine. Trei persoane au fost duse la sediul Poliției, două dintre ele fiind amendate.

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a informat că, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, a fost sesizată, prin apel la 112, producerea unui eveniment rutier în parcarea unui supermarket din municipiul Focșani.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier care au ajuns acolo au constatat că în eveniment au fost implicate 4 autoturisme, dar acesta s-a soldat doar cu pagube materiale.

”În urma verificărilor s-a stabilit că o tânără în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism, a încercat efectuarea unor manevre periculoase, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu alte 3 autoturisme care erau parcate. Rezultatele testărilor cu aparatul etilometru au fost negative”, a arătat IPJ Vrancea.

Tânăra a fost amendată cu 1.620 de lei, pentru comportament agresiv în conducere, și i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 60 de zile.

”Întrucât o parte din persoanele aflate la fața locului se manifestau agresiv și exista riscul degenerării în fapte cu violență, polițiștii, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Vrancea, au condus trei persoane la sediul poliției pentru audieri și continuarea verificărilor în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale. În urma finalizării cercetărilor, două dintre persoanele implicate au fost sancționate contravențional conform art.2, pct.24 din Legea 61/1991, cu amendă de 1000 lei. Niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nici nu a fost sesizată săvârșirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, până la finalizarea activităților”, a precizat IPJ Vrancea.

Accident cu 8 victime pe A1 după ce două mașini s-au ciocnit. Pompierii au activat Planul Roșu de Intervenție FOTO
Accident cu 8 victime pe A1 după ce două mașini s-au ciocnit. Pompierii au activat Planul Roșu de Intervenție FOTO
Autoritățile din județul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, 30 august, Planul Roșu de Intervenție după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul București - Pitești....
Ședință a Coaliției pe tema noului pachet de măsuri pentru administrația publică
Ședință a Coaliției pe tema noului pachet de măsuri pentru administrația publică
Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică. Potrivit unor surse...
#Focsani, #accident rutier, #drifturi , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala
Digi24.ro
Cum reuseste armata Rusiei sa inainteze pe campul de lupta din Ucraina, desi a suferit pierderi uriase
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, jefuita la New York! Ce i-au furat din camera de hotel si apelul facut de romanca

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gafa care a a paralizat Iranul. Israelul a localizat liderii iranieni cu ajutorul telefoanele gărzilor de corp
  2. Bătaie în parcarea unui magazin din Focșani. O tânără a vrut să facă drifturi, dar a lovit mai multe mașini parcate
  3. Atac ucrainean în inima industriei ruse de armament: un depozit subteran de explozibili, distrus în regiunea Tula
  4. Trump promite reforme majore în sistemul electoral al Statelor Unite. „Folosiți doar buletine de vot de hârtie”
  5. Noapte de foc în Odesa: zeci de drone rusești au lovit infrastructura civilă. Un rănit și peste 29.000 de gospodării fără curent electric
  6. Ucraina anunță eșecul ofensivei de vară a Rusiei, după ce Moscova a anunțat victorii pe linie. „Un exemplu clar al minciunilor și aroganței Kremlinului. Au pierdut 291.000 de soldați”
  7. Donald Trump îl face de râs pe un "Dorel" care a făcut stricăciuni la Casa Alba. "Am început să țip, și nu într-un mod plăcut" VIDEO
  8. Putin a ajuns în China, pentru un summit cu lideri din noua "axă a răului". Participă și președintele unei țări NATO
  9. Trump s-a plictisit de diplomație. Ia în calcul suspendarea negocierilor de pace în Ucraina. Pe cine dă vina Casa Albă. „Vom sta deoparte și vom privi”
  10. Cod galben de ploi torențiale și vijelii în 17 județe, începând cu ora 10:00