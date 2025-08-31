Bătaie în parcarea unui magazin din Focșani. O tânără a vrut să facă drifturi, dar a lovit mai multe mașini parcate

O tânără de 19 ani care ar fi încercat să facă drifturi în parcarea unui supermarket din Focșani a fost amendată de polițiști pentru conducere agresivă și a rămas fără permis pentru 60 de zile după ce a lovit trei autoturisme parcate. În urma incidentului, a izbucnit un scandal între mai multe persoane, unele manifestându-se agresiv la sosirea forțelor de ordine. Trei persoane au fost duse la sediul Poliției, două dintre ele fiind amendate.

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a informat că, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, a fost sesizată, prin apel la 112, producerea unui eveniment rutier în parcarea unui supermarket din municipiul Focșani.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier care au ajuns acolo au constatat că în eveniment au fost implicate 4 autoturisme, dar acesta s-a soldat doar cu pagube materiale.

”În urma verificărilor s-a stabilit că o tânără în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism, a încercat efectuarea unor manevre periculoase, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu alte 3 autoturisme care erau parcate. Rezultatele testărilor cu aparatul etilometru au fost negative”, a arătat IPJ Vrancea.

Tânăra a fost amendată cu 1.620 de lei, pentru comportament agresiv în conducere, și i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 60 de zile.

”Întrucât o parte din persoanele aflate la fața locului se manifestau agresiv și exista riscul degenerării în fapte cu violență, polițiștii, împreună cu jandarmi din cadrul I.J.J. Vrancea, au condus trei persoane la sediul poliției pentru audieri și continuarea verificărilor în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale. În urma finalizării cercetărilor, două dintre persoanele implicate au fost sancționate contravențional conform art.2, pct.24 din Legea 61/1991, cu amendă de 1000 lei. Niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nici nu a fost sesizată săvârșirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, până la finalizarea activităților”, a precizat IPJ Vrancea.

