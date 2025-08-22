Focșani a rămas fără apă după furtuna violentă care a lovit municipiul. Vântul a smuls acoperișuri, iar grindina a făcut ravagii în vii FOTO VIDEO

Întregul municipiu Focșani, cât și localitățile limitrofe, au rămas fără apă, ca urmare a furtunii violente care a lovit reședința județului Vrancea în seara zilei de 22 august. De asemenea, din cauza vijeliei au fost rupți copaci și au fost smulse acoperișuri de pe clădiri.

Compania de Utilități Publice Focșani a anunțat că, din cauza furtunii, alimentarea cu energie electrică a Uzinei de Apă Focșani a fost afectată. În această situație, și alimentarea cu apă a municipiului Focșani și a comunelor limitrofe este întreruptă, a anunțat compania pe Facebook.

În jur de ora 19.30 s-a dezlănțuit potopul peste Focșani, scrie Vrancea24. În 15 minute a plouat torențial, transformând străzile în canale de navigație. În același timp, s-a pornit și o vijelie, însoțită de grindină. Mai mulți copaci din Cartierul Sud au căzut la pământ, iar în centrul orașului s-au prăbușit acoperișuri de pe blocuri.

Mai mult decât atât, în anumite zone s-a întrerupt curentul electric și apa. În județ, la Cârligele și în alte zone de podgorie, grindina a distrus hectare întregi de culturi de viță de vie.

Mai multe localități din Vrancea au fost în seara zilei de 22 august sub cod portocaliu de furtuni și grindină.

