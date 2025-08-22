Focșani a rămas fără apă după furtuna violentă care a lovit municipiul. Vântul a smuls acoperișuri, iar grindina a făcut ravagii în vii FOTO VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Vineri, 22 August 2025, ora 21:12
320 citiri
Focșani a rămas fără apă după furtuna violentă care a lovit municipiul. Vântul a smuls acoperișuri, iar grindina a făcut ravagii în vii FOTO VIDEO
Furtună în Vrancea FOTO colaj imagini Vrancea24

Întregul municipiu Focșani, cât și localitățile limitrofe, au rămas fără apă, ca urmare a furtunii violente care a lovit reședința județului Vrancea în seara zilei de 22 august. De asemenea, din cauza vijeliei au fost rupți copaci și au fost smulse acoperișuri de pe clădiri.

Compania de Utilități Publice Focșani a anunțat că, din cauza furtunii, alimentarea cu energie electrică a Uzinei de Apă Focșani a fost afectată. În această situație, și alimentarea cu apă a municipiului Focșani și a comunelor limitrofe este întreruptă, a anunțat compania pe Facebook.

În jur de ora 19.30 s-a dezlănțuit potopul peste Focșani, scrie Vrancea24. În 15 minute a plouat torențial, transformând străzile în canale de navigație. În același timp, s-a pornit și o vijelie, însoțită de grindină. Mai mulți copaci din Cartierul Sud au căzut la pământ, iar în centrul orașului s-au prăbușit acoperișuri de pe blocuri.

Mai mult decât atât, în anumite zone s-a întrerupt curentul electric și apa. În județ, la Cârligele și în alte zone de podgorie, grindina a distrus hectare întregi de culturi de viță de vie.

Mai multe localități din Vrancea au fost în seara zilei de 22 august sub cod portocaliu de furtuni și grindină.

Cod portocaliu de vijelie și averse torențiale, în București și în câteva județe. Vor fi rafale de vânt de până la 90 km/h
Cod portocaliu de vijelie și averse torențiale, în București și în câteva județe. Vor fi rafale de vânt de până la 90 km/h
Meteorologii au emis, pentru seara de vineri, 22 august 2025, un Cod Portocaliu de vijelie puternică, valabil pentru municipiul București, precum și avertismente similare valabile în câteva...
Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Harta zonelor care intră sub Cod galben de instabilitate atmosferică FOTO
Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Harta zonelor care intră sub Cod galben de instabilitate atmosferică FOTO
Administrația Națională de meteorologie a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică în vigoare luni, 18 august, între orele 12:00 și 23:00. Potrivit meteorologilor, în Oltenia, în...
#Focsani, #furtuna focsani, #furtuna vrancea, #cod portocaliu , #furtuna
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au facut anuntul si au precizat si salariul! Ianis Hagi "a acceptat oferta" si semneaza
Digi24.ro
VIDEO Solutia gasita de marile orase pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluata din strainatate, privita cu ochi buni de romani
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greseala i-a propulsat spectaculos cariera: "Eram convins ca sunt la un pas de somaj"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Focșani a rămas fără apă după furtuna violentă care a lovit municipiul. Vântul a smuls acoperișuri, iar grindina a făcut ravagii în vii FOTO VIDEO
  2. Un grup format din tineri turiști israelieni a fost oprit să intre într-un parc din Franța. Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, reacționează
  3. Greșelile pe care le fac angajații concediați când negociază salariul. Ponturile unui specialist în recrutare pentru companii mari: cum ajută "postura Superman"
  4. Ce trebuie să faci ca CV-ul tău să fie remarcat dintr-o mie de aplicații: „Vei deveni un magnet pentru oportunități”
  5. Sfidare la adresa lui Putin. O țară NATO vecină cu Rusia și amenințată constant de Moscova se oferă să trimită militari în Ucraina
  6. Cod portocaliu de vijelie și averse torențiale, în București și în câteva județe. Vor fi rafale de vânt de până la 90 km/h
  7. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, dezminte știrile false transmise pe Internet: "Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste" VIDEO
  8. Premierul Orban s-a plâns președintelui Trump că Ucraina bombardează conducta prin care Rusia livrează petrol Ungariei
  9. Când se sting luminile, adevărul iese la iveală. Ești pregătit pentru Lights Out de Navessa Allen?
  10. Dodon, fostul președinte moldovean pro-Putin, se simte amenințat de vizita lui Macron, Merz și Tusk la Chișinău. Acuză ”o intervenție directă în treburile interne” înainte de alegeri