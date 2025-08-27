Creierul atacului din Centrul Vechi, prins de polițiști înainte să fugă din ţară. Unde l-au găsit oamenii legii

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 23:15
Creierul atacului din Centrul Vechi, prins de polițiști înainte să fugă din ţară. Unde l-au găsit oamenii legii
Creierul atacului din Centrul Vechi, prins de polițiști înainte să fugă din ţară FOTO paginadetimis.ro

Polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au reușit să-l prindă pe un tânăr de 30 de ani, suspectat că ar fi complice al atacatorului turc care a deschis focul în plin Centrul Vechi al Capitalei. Acesta era cu mașina pe autostrada Arad–Nădlac și încerca să fugă din România.

Surse judiciare au declarat pentru paginadetimis.ro că individul este coordonatorul tentativei de omor din București și că încerca să părăsească țara după ce autorul atacului și un alt complice de 19 ani au fost deja arestați.

Operațiunea a fost una de amploare, mai multe mașini au fost oprite în trafic, iar suspectul a fost imobilizat fără să opună rezistență.

Potrivit anchetatorilor, el ar fi coordonat prin telefon fiecare mișcare a atacatorilor, transmițând indicații în timp real. Acum se află în mâinile procurorilor din București și urmează să fie supus unui interogatoriu-maraton, pentru a se stabili în numele cui a ordonat deschiderea focului într-o zonă extrem de aglomerată a Capitalei.

Între timp, ancheta continuă pentru a se stabili rolul exact pe care l-ar fi avut fiecare dintre suspecți în atacul armat ce a zguduit Centrul Vechi.

