Un banal control în trafic în SUA s-a transformat într-o adevărată scenă de război. Aproape 100 de focuri de armă, trase în 41 de secunde VIDEO

Un control în trafic, pentru că şoferul nu purta centura de siguranţă, s-a încheiat cu o ploaie de focuri de armă în Chicago, SUA, relatează AFP.

Un organism de supraveghere a poliţiei a publicat marţi imagini cu acest control în trafic efectuat de trei agenţi în civil, care s-a încheiat cu o tragedie. Scena a avut loc pe 21 martie.

În imaginile surprinse de camera de corp pe care o avea unul dintre poliţişti, se poate vedea cum un agent l-a oprit pentru a-l verifica pe şoferul unui SUV alb cu geamuri fumurii.

GRAPHIC VID: Chaotic moments showing Chicago police firing at Dexter Reed 96 times after he allegedly shot an officer during a traffic stop last month. Investigators say Reed was stopped for not wearing a seatbelt and a gun was found in the vehicle.pic.twitter.com/wAqWzfeVb2