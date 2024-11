Avion al unei companii low-cost americane, întâmpinat cu focuri de armă în Haiti. Țara din Caraibe este devastată de violența bandelor VIDEO FOTO

Un avion al companiei americane Spirit Airlines, care se îndrepta spre Port-au-Prince, Haiti, a fost atacat cu focuri de armă și a fost redirecționat către Republica Dominicană, a anunțat luni, 11 noiembrie, compania aeriană. Potrivit informațiilor transmise de AFP, un pasager a fost rănit ușor.

Avionul, care decolase din Fort Lauderdale, Florida, a fost redirecționat spre Santiago, unde o inspecție "a dezvăluit dovezi de deteriorări ale aparatului compatibile cu tiruri de arme de foc", a informat compania.

Potrivit Reuters, aceasta a anunțat că un însoțitor de bord a fost rănit.

Spirit Airlines flight NK951 attempting to land in Haitian capital Port-au-Prince has been struck by gunfire, forcing it to be diverted to the Dominican Republic.

At least one person, a flight attendant, was grazed by a bullet, a source said.

All flights in and out of the… pic.twitter.com/NBBOzvRRmI