Momente de groază în Râmnicu Vâlcea: Un individ a îndreptat un pistol spre o femeie, în trafic
Momente de panică s-au petrecut sâmbătă după-amiază în Râmnicu Vâlcea. O femeie a alertat poliția printr-un apel la 112, anunțând că un individ necunoscut a deschis focul asupra autoturismului în care se afla. Incidentul a avut loc în jurul orei 17:30, în apropierea unui restaurant cunoscut în zonă.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, la fața locului au intervenit de urgență echipajele de poliție, care l-au identificat și imobilizat rapid pe agresor.

„La scurt timp după apel, polițiștii au intervenit prompt, reușind identificarea și imobilizarea suspectului. Acesta a fost condus la sediul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor. Din primele verificări, s-a stabilit că autorul este un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din județul Vâlcea. Arma folosită s-a dovedit a fi un pistol tip airsoft, care nu este supus regimului de autorizare”, a transmis IPJ Vâlcea.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma atacului. Femeia care a făcut sesizarea a refuzat emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul și să fie dispuse măsurile legale care se impun.

