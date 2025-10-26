Focuri de armă pe o stradă din București. Poliția caută persoana care a tras

O scenă tensionată s-a petrecut duminică, 26 octombrie, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, unde mai mulți locuitori au anunțat la 112 că s-au auzit focuri de armă. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar verificările au confirmat sesizarea: un autoturism parcat a fost găsit avariat, cu luneta spartă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Anchetă declanșată în Sectorul 6

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, sesizarea a fost primită de polițiștii Secției 20. În scurt timp, mai multe echipaje s-au deplasat în zonă, unde au descoperit mașina avariată.

Primele indicii arată că focurile de armă ar fi fost trase asupra autoturismului de o persoană care, imediat după incident, a părăsit zona cu un alt vehicul. Cercetările preliminare sugerează că ar fi fost vorba despre o armă de tip airsoft, folosită probabil în mod ilegal într-un spațiu public.

Poliția caută autorul

Imediat după constatarea faptelor, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20, sprijiniți de mai multe echipaje din Sectorul 6, au demarat o amplă operațiune de căutare. Zona a fost verificată meticulos, iar anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropiere, în încercarea de a identifica persoana implicată.

Ads