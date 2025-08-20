Focuri de armă trase de un străin pe terasa unui local din București. Polițiștii l-au prins și dus la audieri

Un tânăr de 26 de ani, cetăţean turc conform unor surse, a fost prins de poliţişti după ce a tras şase focuri de armă pe terasa unui local din Sectorul 3 al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar suspectul este audiat de anchetatori, care încearcă să stabilească motivele incidentului.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, miercuri, prin apel 112, cu privire la faptul că pe terasa unui local din Sectorul 3 o persoană a tras mai multe focuri de armă.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje de ordine publică. “Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) şi ar fi tras 6 focuri în direcţia terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp”, au transmis reprezentanții Poliţiei Capitalei.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Surse apropiate anchetei au declarat că bărbatul, care are în jur de 26 de ani, este cetăţean turc, el fiind audiat la Serviciul Omoruri.

Poliţiştii Capitalei şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

