Cum să pui bani deoparte chiar dacă ai venituri mici. Cele două principii de bază pentru o plasă de siguranță

Dobânzile ridicate la depozite și incertitudinea economică au reaprins avântul românilor pentru economii. Consultanții financiari se tem însă că schimbarea vine pe fondul unei frici, iar banii puși deoparte vor fi cheltuiți îndată ce piața va da semne de redresare. În condițiile în care mai bine de jumătate din populația activă câștigă sub salariul mediu, presiunea de a avea un fond de rezervă de 3-6 salarii tinde să descurajeze oamenii, însă specialiștii în finanțe personale susțin că prin construirea câtorva obiceiuri simple dar sustenabile pe termen lung, chiar și angajații cu venituri mici pot să se simtă mai în siguranță din punct de vedere financiar.

Guvernatorul BNR a indicat în cursul expunerii proiecțiilor de inflație pentru restul anului faptul că valoarea actuală a celei mai avantajoase oferte bancare de pe piață la depozite va depăși rata inflației din ultimul trimestru al anului. Mai mult, un consum mai mic, cuplat cu economisiri mai mari ne va ajuta în temperarea inflației, dar să vedem care sunt factorii care vor contribui la creșterea economică. Conform ultimelor date BNR citate de Ziarul Financiar, cel mai relevant instrument de politică monetară din România în prezent a devenit dobânda de 6% la facilitatea de depozit, în locul dobânzii-cheie de 7%, în condiţiile excedentului mare de lichiditate din sistemul bancar. Dobânda medie oferită de BNR băncilor la depozite a urcat în perioada februarie-iulie 2023 la 6%, după ce în ianuarie era 5,93%, iar în decembrie 2022 era 5,75%.

Conform unor calcule recente realizate de wall-street.ro, în momentul de față, pentru un depozit de 10.000 de lei, întins pe o perioadă de 12 luni, cel mai convenabil depozit bancar aduce la finalul perioadei de maturitate un câștig de 724 de lei.

Un moment prielnic pentru economii, însă rezervele financiare trebuie gândite pe termen lung

Depozitele bancare au stârnit interesul românilor odată cu creșterea accelerată a inflației care a adus cu sine și o creștere a dobânzilor, arată sursa citată. Cu toate acestea, riscul cel mai mare pentru stabilitatea financiară a românilor este ca creșterea avântului pentru economii să nu dureze.

Andrei Georgescu, consultant financiar, a declarat că atunci când oamenii se sperie de creșteri de taxe și doresc să economisească, nu se pune problema rezultatului unei educații financiare: ”Vorbim despre rezultatul unei frici, ceea ce înseamnă că omul economisește niște bani care, conform studiilor și experienței pieței, după un interval de 1-3 luni, după ce se eliberează presiunea pieței, se cheltuiesc.” Specialistul a explicat că banii economisiți pe fondul temerilor rezultate din instabilitatea pieței vor reintra în consum îndată ce oamenii vor simți un grad de echilibrare a economiei.

Există într-adevăr o mică parte din oameni care privesc problema pe termen lung și care, odată ce au început să pună bani deoparte, continuă să economisească: ”Fac chestia asta un an, doi, văd că s-au adunat niște bani și apoi abia se îndreaptă către investiții cu surplusul acumulat în acest proces. Însă asta se întâmplă foarte puțin și foarte rar”, a explicat Georgescu.

Cum poate economisi bani o persoană cu venituri mici

Până în toamna anului 2022, datele de la Ministerul Muncii arătau că 1,3 milioane de angajați din România sunt plătiți cu salariul minim pe economie, dintr-un total de 5.7 milioane de persoane active în câmpul muncii. Conform informațiilor compilate de o platformă de angajare din România pentru anul 2023, peste 55% din populația activă câștigă un salariu sub cuantumul net de 4000 de lei.

Specialiștii sugerează că primii pași în procesul de economisire pentru o persoană care obține un salariu mediu spre minim este în primul rând să demareze procesul: ”Nu-ți permiți să pui deoparte o sumă mare de bani, atunci pune deoparte o sumă mică. Încearcă să începi cu 50 de lei. Nu poți 50 de lei, atunci 20 de lei. Dacă faci pasul acesta în fiecare lună deprinzi un obicei. Este exact ca și cu mâncatul sănătos sau mersul la sală.”

Apoi, o cale importantă de ”economisire” și gestionare financiară durabilă pentru o persoană cu venituri mici este investiția în propria persoană, susține consultantul financiar. ”Dacă aduni o sumă mică de bani la finalul anului, să zicem că strângi o sută de lei pe lună fiindcă atât îți permiți, la finalul unui an ai 1200 de lei. De banii aceia, fă un curs de perfecționare, dezvoltă-ți setul de aptitudini profesionale, care îți va permite, pe viitor un salariu mai mare, un job nou sau o promovare. În definitiv, va fi corelat cu perspective mai bune din punct de vedere profesional și financiar.” Internetul este plin de informații gratuite, cursuri gratuite, amintesc de regula celor 10.000 de ore alocate unei aptitudini pentru a stăpâni un subiect, sugerează expertul. Cu alte cuvinte, cea mai performantă, sigură și sustenabilă metodă de suplimentare a veniturilor pentru o persoană care nu își permite să creeze direct un fond de economii este investiția în propria pregătire profesională.

”Sunt mulți oameni care lucrează cu salariul minim. Am văzut acum cazul profesorilor debutanți. Este într-adevăr criminal să poată trăi două persoane cu 4800 de lei pe lună, cu atât mai mult dacă există și copii. Dar în același timp, acei 5, 10, 50 de lei puși deoparte în fiecare lună sunt foarte importanți.

Și este greșit să considerăm că primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când primim un salariu este să punem bani deoparte. Cel mai important și primul pas de făcut în ziua salariului este bugetul pe luna viitoare. Oamenii trebuie să-și facă un buget din care să reiasă clar care va fi suma care pleacă din venitul lor lunar. După două-trei luni în care vezi mersul lucrurilor și reies din urmărirea cheltuielilor sumele reale care pleacă din bugetul familiei se poate întoarce procesul pe dos. Ai observat că, pe lună, să zicem că familia cheltuie 3000 de lei pe mâncare. Împarți acei 3000 de mei pe săptămână și faci astfel încât să te încadrezi doar în suma aceea.”

Procesul de economisire trebuie să vină și cu o mentalitate de cumpătare. Este important, potrivit consultantului financiar, să fim realiști cu mijloacele noastre și să evităm cât posibil să facem cheltuieli suplimentare, mai ales pe seama produselor financiare de creditare, cum sunt cardurile de cumpărături.

Educația financiară trebuie să fie privită ca un exercițiu de dezvoltare a unui obicei nou. Acum pun deoparte 10 lei, investesc în mine, apoi când îmi crește salariul cu 1000 de lei, calculul pe care îl fac e că am putut să trăiesc cu salariul dinainte, astfel încât mai adaug jumătate din mărire ca să trăiesc puțin mai bine, iar 500 de lei încep să îi pun deoparte. Din păcate noi dacă ne aflăm în situația să câștigăm și 10 lei în plus, găsim o cale să-i cheltuim, și ajungem să ne sporim cheltuielile în așa fel încât acoperim tot venitul. Am avut clienți care, când trăgeam linie împreună, nu puteau să justifice câte 3000 de lei.”

Din acest motiv, explică Andrei Georgescu, educația financiară este un proces complex care nu se limitează la ideea de a pune o sumă de bani deoparte într-un cont de economii în fiecare lună. Curiozitatea și viziunea de ansamblu a scopurilor personale și financiare pentru viitor pot fi două dintre cele mai importante puncte de plecare pentru educarea unor obiceiuri durabile de economisire.

Unde se situează românii la nivel european la capitolul economii și educație financiară

Conform raportului Eurostat Key Figures of Europe, publicat în iulie 2023, ponderea populației expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială este cea mai mare în România (34,4%) și Bulgaria (32,2%) din toate statele membre ale UE. Românii sunt primii la nivelul UE și când vine vorba despre incapacitatea de a face față unor cheltuieli neprevăzute și conduc detașat în ceea ce privește ponderea populației care nu își permite o vacanță anuală de o săptămână departe de casă.

Mai mult, Flash Eurobarometer 525 al Uniunii Europene arată că în România, 20% dintre oameni sunt sceptici cu privire la serviciile de online banking și jumătate din respondenți nu au încredere în sfaturile de investiții de la o bancă sau o firmă de consultanță financiară. Românii sunt cei mai atenți pe ce cheltuie banii, dar stau cel mai prost când vine vorba de fonduri de urgență.

Doar 7% dintre români au un plan financiar bine definit și se simt foarte încrezători cu privire la perioada în care vor ieși la pensie. 31% dintre noi au o oarecare încredere că sistemul îi va sprijini, iar 63% nu au încredere deloc în perspectiva că vor trăi comod în timpul perioadei de pensionare. Când vine vorba despre fonduri de urgență, 23% dintre respondenți au declarat că ar avea economii ca să se poată descurca 6 luni sau mai mult în cazul în care și-ar pierde sursa de venit.