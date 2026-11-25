Fond UE de investiții în tehnologie de 50 miliarde de euro FOTO /Pexels

Uniunea Europeană va lansa un fond suveran de investiții, cu capital public și privat în valoare de 50 de miliarde de euro, pentru a investi în tehnologii strategice. Printre prioritățile fondului se numără inteligența artificială și calculul cuantic, potrivit anunțului Comisiei Europene de miercuri, 25 noiembrie.

Fondul de investiții UE va oferi finanțare pentru „toate tehnologiile critice necesare pentru suveranitatea noastră tehnologică și securitatea economică”, a explicat vicepreședinta Comisiei pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, într-o conferință de presă la Parlamentul European de la Strasbourg.

În paralel, Comisia Europeană a propus miercuri Regulamentul privind tehnologiile cuantice, un nou cadru menit să contribuie la transformarea cercetării cuantice din Europa în produse și servicii, să consolideze lanțurile de aprovizionare și să pregătească sistemele digitale ale Europei pentru criptografia post-cuantică. Propunerea pune, de asemenea, bazele Fondului suveran de capitaluri proprii în domeniul tehnologiei (STEF).

Legea cuantică are trei piloni principali: excelența în cercetare, punerea în funcțiune a tehnologiei cuantice și menținerea securității sistemelor și a aprovizionării. Acestea vor fi realizate prin intermediul inițiativei-cadru „Europa cuantică”, care va reuni programele UE și naționale în jurul priorităților comune pentru cercetare și industrie.

Actul va reuni programele Uniunii Europene și programele naționale în jurul priorităților comune pentru cercetare, industrie și implementare. Acesta va îmbunătăți accesul la finanțare, la infrastructură partajată și la serviciile de sprijin specializate. De asemenea, va sprijini tranziția Europei către criptografia post-cuantică, pentru a contribui la protejarea datelor, a comunicațiilor și a infrastructurii critice împotriva riscurilor cibernetice viitoare legate de informatica cuantică.

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Rețele de computere cuantice paneuropene

Actul va sprijini, de asemenea, crearea de infrastructuri cuantice paneuropene pentru cercetătorii și întreprinderile din întreaga Europă. Acestea includ computere cuantice, simulatoare cuantice și imagistică medicală îmbunătățită cuantic. Centrele de tehnologie și inovare cuantică vor oferi cunoștințe de specialitate, expertiză și competențe în domeniul ingineriei pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii să dezvolte produse pregătite pentru piață.

UE și statele membre se vor concentra, de asemenea, pe proiecte strategice de extindere a capacităților cuantice esențiale, inclusiv a aplicațiilor industriale și a producției. Legea va ajuta, de asemenea, întreprinderile să aibă acces la finanțare și să se conecteze cu achizitorii publici.

Legea permite, de asemenea, înființarea unui nou vehicul de investiții: Fondul suveran de capital tehnologic. Acesta va oferi capitaluri proprii și tipuri similare de finanțare pentru a sprijini tehnologiile esențiale pentru suveranitatea tehnologică și securitatea economică a Uniunii. Acesta va contribui la finanțarea inițiativei-cadru „Europa cuantică” și a măsurilor prezentate în pachetul Comisiei privind suveranitatea tehnologică.

De asemenea, Comisia va colabora îndeaproape cu Grupul Băncii Europene de Investiții, cu statele membre și cu alte părți interesate importante pentru a institui rapid Fondul suveran de capitaluri proprii în domeniul tehnologiei pentru sprijinirea financiară a tehnologiilor care sunt esențiale pentru suveranitatea tehnologică și securitatea economică a Uniunii.

Propunerea Comisiei va fi analizată de Parlamentul European și statele membre în lunile următoare înainte de a deveni lege.

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